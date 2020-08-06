Североморцев, проживающих на Полярной улице, приглашают на встречу с представителями подрядной организации, которая занимается реконструкцией микрорайона

Она состоится в субботу, 8 августа, в 12.00 в здании гимназии № 1. Североморцы смогут получить ответы на вопросы, которые касаются благоустройства улицы и запланированных в этом году работ. Инициатором встречи выступил председатель Совета депутатов Евгений Алексеев.

- Я достаточно давно являюсь депутатом на этом округе, кроме того, живу на улице Полярной. Конечно, этот микрорайон нуждается в обновлении и благоустройстве. Видно, что работы ведутся активно. Проект интересный, горожане им интересуются. Заказчиком выступает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, но и мы не можем оставаться в стороне, - отметил Евгений Алексеев.

Концепцию, разработанную специалистами «Центра городского развития» Мурманской области, в рамках государственного контракта воплощает в жизнь компания из Санкт-Петербурга - ООО «НТ-сервис». В работах по благоустройству задействованы 25 специалистов и несколько единиц техники.

- В первую очередь мы выполняем работы по благоустройству территории около гимназии – всё нужно завершить к началу нового учебного года. На этой неделе планируем положить здесь асфальт. Пока работы идут в графике. Параллельно занимаемся территорией за 8 и 9 домом – там будет большая парковка для машин. После приступим к 5 и 6 домам – за ними предстоит оборудовать красивую видовую прогулочную зону, - рассказал о планах главный инженер компании ООО «НТ-сервис» Александр Герасимов.

Объём работ большой, а времени мало. Завершить объект подрядчик должен к 1 октября. По словам Александра Герасимова, необходимые материалы в наличии, специалисты компании приложат все усилия, чтобы максимально уложиться в сроки.

- Как активный человек я всегда поддерживаю любые инициативы. Ещё зимой во время презентации проекта по благоустройству улицы Полярная, которая проходила в гимназии, я с большими эмоциями восприняла те перспективы, которые планировались для микрорайона. Полярная видна из моего окна, я живу на Адмирала Сизова и представляю, насколько будет ярко и красочно открываться эта панорама североморцам. Я знаю, что жители нашего города поддерживают этот проект и рассчитывают на его успешную реализацию, - поделилась своими впечатлениями Олеся Францискевич.