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Мурманская область. Арктика (16+)15.02.23 17:20

Североморцы бережно хранят память о воинах-интернационалистах и участниках локальных конфликтов

15 февраля - в годовщину вывода советских войск из Афганистана у мемориального комплекса в честь воинов-интернационалистов и участников локальных конфликтов североморцы вспоминали тех, кто погиб, выполняя интернациональный долг, и отдали дань уважения тем, кто вернулся живым.

В торжественном митинге приняли участие заместитель начальника военно-политического управления Северного флота капитан 1 ранга Андрей Сизов, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, управляющий делами администрации Андрей Сахаров, начальник Управления образования Юлия Гладских, начальник Управления культуры Зоя Кругляк, председатель совета ветеранов «Боевое братство» Вячеслав Годунов, воины-интернационалисты, моряки-североморцы, юнармейцы, жители флотской столицы.

Открывая митинг, капитан 1 ранга Андрей Сизов подчеркнул, что в 34-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана мы отдаём дань памяти всем, кто погиб, кто выполнял интернациональный и служебный долг в локальных военных конфликтах.

В истории нашего государства и его Вооруженных Сил немало ярких, и одновременно трагических событий, свидетельствующих о мужестве и героизме наших воинов. Ярчайшим и трагическим примером этого является война в Афганистане, продолжавшаяся с 12 декабря 1979 по 15 февраля 1989-го.

Евгений Алексеев отметил, что ввод советских войск в Афганистан был вынужденной мерой. То был период жесточайшего противостояния СССР и США, стран Варшавского Договора и блока НАТО. Именно тогда американцы намеревались войти в Афганистан и разместить там крылатые ракеты и ракеты средней дальности «Першинг», которые доставали бы до Москвы и важнейших административных и экономических центров страны. В Афганистане советские солдаты защищали нашу страну, став первым рубежом её обороны. 

Если советских воинов-афганцев в этой стране и сейчас вспоминают добрым словом, за построенные там школы, города, промышленные объекты, то американцев, которые с позором вывели свои войска из этой страны, с проклятиями. Здесь войска США находились с 2001-го по 2021 год в рамках операции «Несокрушимая свобода», потеряв 2,5 тысячи убитыми и 20 тысяч ранеными.

Конечно же, итоги нашей операции были бы другими, если бы не было вмешательства США и стран НАТО, которые вооружали и обучали моджахедов. И сегодня, в ходе специальной военной операции, мы видим, что опять США и страны НАТО единым фронтом выступают против нашей страны, вооружая и обучая украинских нацистов. К сожалению, там, защищая наши рубежи, гибнут наши ребята.

Сегодня мы должны почтить и память тех, кто погиб в Афганистане и в других локальных конфликтах, тех, кто сложил голову в специальной военной операции. Память о них сохранится в памяти нашего народа.

Вячеслав Годунов напомнил о той роли, которую призваны играть ветераны локальных конфликтов в патриотическом воспитании подрастающего поколения и любви к Родине.

Заупокойную литию обо всех погибших совершил отец Сергий, иерей Свято-Андреевского Морского кафедрального собора Североморской и Умбской епархии.

Участники митинга почтили память павших минутой молчания.

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/

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