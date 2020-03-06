Североморцы достойно выступили на Первенстве и Чемпионате России по киокусинкай

Соревнования проводились в московском Центре боевых искусств с 29 февраля по 1 марта. На татами вышли более 350 участников в возрасте от 12 до 15 лет из 45 регионов России. В составе сборной Мурманской области были воспитанники тренеров Анны Кочановой и Константина Кашинского.

Североморск представили Снежана Кочанова и Виктория Тищенко – спортсмены клуба «Сатори». На соревнованиях они продемонстрировали свои навыки и получили боевой опыт от титулованных бойцов. Для североморских спортсменок это были первые соревнования такого высокого уровня, и они выступили достойно.