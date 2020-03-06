Мурманская область. Арктика (16+)06.03.20 10:45
Североморцы достойно выступили на Первенстве и Чемпионате России по киокусинкай
Соревнования проводились в московском Центре боевых искусств с 29 февраля по 1 марта. На татами вышли более 350 участников в возрасте от 12 до 15 лет из 45 регионов России. В составе сборной Мурманской области были воспитанники тренеров Анны Кочановой и Константина Кашинского.
Североморск представили Снежана Кочанова и Виктория Тищенко – спортсмены клуба «Сатори». На соревнованиях они продемонстрировали свои навыки и получили боевой опыт от титулованных бойцов. Для североморских спортсменок это были первые соревнования такого высокого уровня, и они выступили достойно.
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Vjhtvfy
03.03.20 11:57
Не люблю слово "наша"! Это уже было в моей жизни, когда всё наше предали те, кто его больше всего говорил.
Педро
29.02.20 11:42
Руки оторвать, кто рисовал тропу здоровья из деревяшек. Там наверное тоже скамейки по 700 косарей будут!
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