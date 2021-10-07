Североморцы обеспечат безопасность судоходства в Гвинейском заливе

Отряд Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», среднего морского танкера «Акадимик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» под флагом командира соединения противолодочных кораблей СФ капитана 1 ранга Станислава Варика dxthf вошёл в Гвинейский залив Атлантического океана.

По маршруту перехода морские пехотинцы из антитеррористических подразделений, которым усилены экипажи корабля и судов, отработали высадку на борт условного судна-нарушителя с воды и с воздуха с помощью быстроходных лодок и вертолёта Ка-27ПС, а затем провели учебную досмотровую операцию.

Одними из основных задач плавания отряда Северного флота в Гвинейском заливе будут обеспечение безопасности гражданского судоходства и борьба с пиратством. В прошлые годы с подобной миссией экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» неоднократно действовал в Индийском океане в районе Аденского залива и Африканского рога.

Также североморцы готовятся оказать помощь морякам, терпящим бедствие в океане. Несколько дней назад они провели учение спасательной направленности, в ходе которого отработали оказание помощи аварийному судну, тушение пожара, эвакуацию пострадавших и оказание медицинской помощи, сообщает пресс-служба Северного флота.