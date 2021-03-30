Североморцы определяют объект общественных территорий, который будет реконструирован в рамках проекта «Комфортная городская среда

По итогам рейтингового голосования выбор будет сделан или в пользу благоустройства мыса Алыш, или детской площадки на Приморской площади.

Заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева встретилась с педагогическим коллективом средней школы №5 посёлка Малое Сафоново, рассказав и о предстоящих работах по благоустройству этих двух объектов, и по порядку голосования.

Во встречах с жителями флотской столицы приняли участие депутаты представительного органа власти Светлана Евтушенко, Елена Завадская, Галина Пузикова и Олеся Францискевич.

На мысе Алыш предполагается проложить асфальтированные тропинки, оборудовать смотровую площадку, установить скамейки и освещение. На детской площадке на Приморской площади заменить покрытие, установить новые игровые элементы. В процессе голосования жители могут вносить свои предложения по установке дополнительных элементов. Работы запланированы на первое полугодие 2022 года.

Принять участие в голосовании можно в электронном виде на портале za.gorodsreda.ru самостоятельно, либо в Многофункциональном центре с 26 апреля по 30 мая. Участие в голосовании могут принимать североморцы в возрасте от 14 лет с подтверждённой учётной записью на портале «Госуслуги».

Встречи в трудовых коллективах будут продолжены.