Североморский Центр занятости населения проанализировал процесс трудоустройства североморцев, сравнив состояние дел на рынке труда за 9 месяцев 2020 и 2019 года. Как отметил директор ЦЗН ЗАТО Североморск Тимур Лапин, североморцы отдают предпочтение трудоустройству в организациях бюджетной сферы. Работодатели ЗАТО флотской столицы ищут водителей автомобиля, плотников, электрогазосварщиков, электромонтеров, специалистов строительной отрасли (сезонно), неквалифицированных работников.

С января по сентябрь 2020 года в ЦЗН в поисках работы обратилось 1502 североморца, тогда как годом ранее - 844. Сказывается напряжённость на рынке труда в условиях пандемии и ограничительных мер. Только за сентябрь текущего года работу через ЦЗН искали 189 граждан, в прошлом году этот показатель равнялся 145 человекам. Трудоустроено за 9 месяцев 2020 года 262 работника, за этот же период прошлого года - 204.

В категории несовершеннолетних граждан (с 14 до 18 лет) в 2020 году обратилось в поисках работы 437 человек, в 2019 году - 457. За 9 месяцев текущего года трудоустроено 428 молодых североморцев, в прошлом году - 450.

В абсолютных цифрах уровень регистрируемой безработицы на 1 октября 2020 года составил 1,0, в 2019 году этот показатель был равен 0,4. Напомним, уровень регистрируемой безработицы - это соотношение зарегистрированных в органах службы занятости безработных к численности экономически активного населения.