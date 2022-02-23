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Мурманская область. Арктика (16+)23.02.22 18:30

Североморцы отметили День защитника Отечества в Средиземном море

Экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов», фрегата «Адмирал флота Касатонов» и большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», выполняющие задачи дальнего похода под флагом командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1-го ранга Игоря Никитина, встретили День защитника Отечества в Средиземном море.

Помимо традиционных праздничных мероприятий на ракетном крейсере «Маршал Устинов» было проведено соревнование по тактической стрельбе из пистолета Макарова. Состязания прошли на вертолетной площадке корабля. Стрелки вели огонь по самодельным мишеням, используя в качестве укрытия 200-литровые бочки, установленные на палубе.

В честь Дня защитника Отечества для военных моряков на всех кораблях отряда приготовлено специальное праздничное меню: солянка, курица с овощами, различные салаты, пироги и свежие фрукты.

Самодеятельные вокально-музыкальные коллективы из состава экипажей каждого корабля подготовили для своих товарищей концертные программу.

Как сообщает пресс-служба СФ, отряд боевых кораблей Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» вышел из главной базы флота – Североморска 22 января. За месяц дальнего похода по пути следования североморцы провели ряд учений по противовоздушной, противолодочной обороне и радиоэлектронной борьбе, а также антипиратской направленности. На данный момент кораблями пройдено более 7600 морских миль.

 

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12410258@egNews

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