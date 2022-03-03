Североморцы отработают тактику противолодочной борьбы в Баренцевом море

Большой противолодочный корабль (БПК) «Североморск» 2 марта вышел из главной базы Северного флота в Баренцево море для отработки противолодочных задач. Во взаимодействии с экипажем одной из атомных подводных лодок Северного флота североморцы выполнят поиск субмарины условного противника, поддержание с ней контакта, принуждение к всплытию, отражение торпедной атаки и ответную атаку.

В ходе совершенствования тактики противолодочной борьбы спланировано выполнение ряда боевых упражнений противолодочным и противоторпедным оружием. Экипаж БПК «Североморск» отработает стрельбу реактивными глубинными бомбами, а также маневрирование при слежении за подводной лодкой и уклонение от торпедной атаки условного противника.

После выполнения поставленных задач в Баренцевом море БПК «Североморск» вернётся в базу, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12411342@egNews