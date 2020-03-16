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Мурманская область. Арктика (16+)16.03.20 07:45

Североморцы победили хоккейную команду атомщиков

Сборная Северного флота одержала уверенную победу над хоккейной командой «КолАтом» из города Полярные Зори Мурманской области.

Матч состоялся на хоккейной площадке Ледового дворца спорта города Полярные Зори.

Североморцы уже на первой минуте матча открыли счёт. На протяжении двух периодов атомщикам не удавалось поразить ворота сборной Северного флота. Североморцы забивали шайбы в ворота соперников одну за другой. За несколько минут до окончания последнего периода хоккейного матча полярнозорцам удалось забить гол престижа.

Хоккеисты сборной Северного флота одержали победу со счётом 7:1.

Как сообщает пресс-служба СФ, военнослужащие Северного флота оказали горячую поддержку команды как на трибунах Ледового дворца, так и в интернете. Во время проведения хоккейного матча была организована его трансляция в одной из социальных сетей.

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