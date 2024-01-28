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Мурманская область. Арктика (16+)28.01.24 08:00

Североморцы почтили память жителей блокадного Ленинграда

Вчера, в 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в объединениях, соединениях и воинских частях Северного флота состоялись памятные мероприятия.

С военнослужащими были проведены построения и митинги, а также занятия об истории осажденного города и подвигах ленинградцев. Был организован показ документальных фильмов. В музеях воинских частей были открыты тематические выставки, посвященные беспримерному мужеству, беззаветной любви и преданности Отечеству защитников Ленинграда.

Также на кораблях дивизии ракетных кораблей Северного флота коками для наглядности подготовлен отдельный стол с блюдами жителей блокадного города. Желающие попробовали эти блюда. В меню вошли суп из кожаных ремней, котлеты из хряпы (из культурных и дикорастущих растений), пюре комбинированное из растений, блокадный хлеб и другие блюда.

Пресс-служба Северного флота напоминает, блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. За это время от голода, варварских артиллерийских обстрелов и авианалетов погибло свыше миллиона человек. Тогда суточная норма продовольственного снабжения опускалась до 125 граммов хлеба на одного человека. Хлеб состоял из пищевой целлюлозы (10%), жмыха (10%), обойной пыли (2%), выбойки из мешков (2%), хвои (1%), ржаной обойной муки (75%). При выпечке этого хлеба формы смазывали соляровым маслом за неимением другого.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12497869@egNews

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