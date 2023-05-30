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Мурманская область. Арктика (16+)30.05.23 14:30

Североморцы показали высокие результаты в ходе сбора специалистов по физической подготовке ВС РФ

Специалисты и инструкторы по физической подготовке Северного флота по итогам учебно-методического сбора специалистов по физической подготовке Вооружённых Сил Российской Федерации, прошедшем в городе Северодвинске, показали высокий уровень подготовки.

Оценка уровня подготовленности включала в себя проверку теоретических знаний, методическую и физическую подготовку.

Среди военнослужащих Северного флота наибольшее количество баллов в своих возрастных группах получили: старший лейтенант Вячеслав Рюмцев, набравший 361 балл из 400 возможных, капитан Сергей Жарких - 319 баллов из 400 возможных, капитан Евгений Крамаренко с результатом 311 баллов из 400 возможных, капитан Сергей Иванов с результатом 242 балла из 300 возможных и майор Алексей Врублевский, набравший 253 балла из 300 возможных.

В упражнениях лучшие результаты среди североморцев показали: сержант Андрей Левин в челночном беге 10х10 метров с результатом 23,1 секунды, сержант Талгат Жалмуратов в беге на 60 метров с результатом 7,3 секунды, сержанты Артем Гасилкин и Даниил Семериков в беге на 1 километр с одинаковым результатом 2 минуты 57 секунд. Лучшее время в бассейне на дистанции 100 метров показал старший лейтенант Никита Рогов с результатом 1 минута 14 секунд, а на дистанции 500 метров лучшим стал старший лейтенант Алексей Михайлов с результатом 7 минут 52 секунды.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по итогам проверки уровня профессиональной подготовленности специалистов физической подготовки весь личный состав Северного флота выполнил высший квалификационный уровень.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12468821@egNews

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