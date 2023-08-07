Сегодня в городе Североморске в Свято-Андреевском морском кафедральном соборе военнослужащие кораблей и воинских частей Северного флота православного вероисповедания приняли участие в торжественной встрече мощей святого великомученика Георгия Победоносца.

Молебен возглавил епископ Североморский и Умбский Тарасий, в мероприятии принял участие командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев, начальники управлений, отделов и служб штаба Северного флота и другие гости, а также жители города Североморска.

«Дорогие жители города, воины-североморцы, сегодня нам всем выпала большая честь прикоснуться к мощам и иконе святого великомученика Георгия Победоносца, который всегда был покровителем и защитником воинов нашего Отечества. Так было и в прежние времена, когда наши предки, деты и прадеды, с иконами святых шли в бой, защищать свою Родину. Именно вера объединяет всех нас и всех тех, кто непосредственно находится в районе выполнения задач, рискует своей жизнью и здоровьем во благо Отечества», — отметил адмирал Александр Моисеев.

Североморцы приняли участие в молебне и смогли прикоснуться к ковчегу с мощами и иконе святого великомученика Георгия Победоносца.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, к принесению из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры ковчега с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца в 100 городах всех 89 регионов Российской Федерации приурочено совершение молебнов о победе российских военнослужащих над врагом, за их скорейшее возвращение домой к своим семьям.

Ранее, сегодня утром, ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца был размещён в храме Спаса на водах Мурманска. Соборную Божественную литургию и молебен перед ковчегом с мощами святого великомученика Георгия Победоносца возглавил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан в сослужении епископа Североморского и Умбского Тарасия и духовенства митрополии.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12475197@egNews