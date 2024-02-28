Североморцы приняли участие в турнире по бильярду памяти Михаила Гаврилова

В городе-герое Мурманске состоялся первый турнир по бильярду, посвященный памяти многократного победителя региональных, всероссийских и международных турниров Михаила Гаврилова. Соревнования прошли в бильярдном клубе «Бристоль».

В турнире приняло участие более 60 человек: спортсмены, а также любители этой игры. Участники турнира – представители Федерации бильярдного спорта Мурманской области, военнослужащие и гражданский персонал Северного флота, ветераны спорта, представители силовых структур Мурманской области, а также гражданские любители этой игры.

На церемонии открытия участники турнира почтили память Михаила Гаврилова минутой молчания.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, игры проводились в соответствии с правилами «свободной пирамиды» по олимпийской системе. Участники соревнования были разделены на три группы: «Спортсмены», «Женщины» и «Ветераны».

В группе «Спортсмены» победил Андрей Чалых, второе место занял Никита Сапонов, а третье место у Кирилла Гаврилова. В группе «Женщины» первое место заняла Ирина Владимирская, второе – Елена Сенковец, третье – Роза Болотская. В группе «Ветераны» первым стал Николай Малашин, вторым – Леонид Дворецких, третьим – Константин Кимбен.

Михаил Гаврилов ветеран спорта, многократный победитель региональных, всероссийских и международных турниров по бильярду, преподавал, развивал и популяризовал этот спорт в Мурманской области и за её пределами.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12502473@egNews