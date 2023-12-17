Североморцы провели очередные хоккейные матчи в рамках чемпионата на Кубок командующего Северным флотом
В рамках чемпионата на Кубок командующего Северным флотом состоялся ряд встреч хоккейных команд Северной военной хоккейной лиги.
В Североморске в ледовой арене Северного флота команда «Ракета» соединения противовоздушной обороны одержала победу со счётом 5:4 у хоккейной команды «Пётр Великий». Победу одержала команда «Авианосец» тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» на встрече с командой дивизии подводных лодок «Торнадо», матч закончился со счётом 12:1.
Команда подводных сил флота «Тайфун» одержала победу со счётом 5:4 над хоккеистами центра материально-технического обеспечения Кольской флотилии разнородных сил Северного флота командой «Торос».
Хоккеисты Кольской флотилии разнородных сил Северного флота со счётом 25:2 выиграли команду пограничного управления «Полярная звезда».
В городе Гаджиево Мурманской области хоккеисты команды «Шквал» соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота уступили со счётом 3:4 команде палубной авиации «Палубник».
Матчи чемпионата на Кубок командующего Северным флотом привлекают большое количество болельщиков и любителей хоккея, отмечает пресс-служба Северного флота.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12491527@egNews