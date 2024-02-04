Североморцы провели очередные хоккейные матчи в рамках чемпионата на Кубок командующего Северным флотом

В рамках чемпионата на Кубок командующего Северным флотом состоялся ряд встреч хоккейных команд Северной военной хоккейной лиги.

В Североморске в ледовой арене Северного флота команда «Северный флот U16» одержала победу со счетом 8:2 у хоккейной команды «Шквал» соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии. Со счётом 8:2 победу одержала команда «К-21» штаба и управления Северного флота над командой Кольского соединения ПВО «Ракета».

Команда морской авиации Северного флота «Гроза» одержала победу со счётом 4:2 над хоккеистами Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос».

Хоккеисты палубной авиации Северного флота «Палубник» со счётом 15:8 обыграли команду центра материально-технического обеспечения Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Торос».

Как отмечает пресс-служба СФ, матчи чемпионата за Кубок командующего Северным флотом привлекают большое количество болельщиков и любителей хоккея.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12498936@egNews