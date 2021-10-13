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Мурманская область. Арктика (16+)13.10.21 16:45

Североморцы провели учение по освобождению судна, захваченного пиратами в Гвинейском заливе

Экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» провели учение по освобождению судна, захваченного пиратами в Гвинейском заливе Атлантического океана возле побережья Африканского континента.

По легенде учения, пираты захватили танкер, экипажу которого удалось укрыться в машинном отделении и подать сигнал бедствия. Российский боевой корабль прибыл в район проведения операции. Командованием отряда после оценки обстановки и безрезультатных переговоров с условными пиратами было принято решение штурмовать судно. Для огневой поддержки с воздуха с палубы БПК «Вице-адмирал Кулаков» был поднят вертолёт Ка-27ПС. Морские пехотинцы, находившиеся на борту вертолёта, осуществили подавление огневых точек условного противника на верхней палубе захваченного танкера и обеспечили высадку основной группы захвата на двух быстроходных лодках. Поднявшись на палубу по штормовому трапу, морские десантники обезвредили оставшихся в живых «пиратов» и освободили экипаж.

После завершения учения по освобождению захваченного судна, экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработал стрельбы по надводной маломерной цели, имитирующей пиратский катер, артиллерией и зенитным ракетным комплексом «Кинжал». Стрельба главным калибром корабля – 100-миллиметровой артиллерийской установкой АК-100 – была выполнена в автоматическом и ручном режимах.

Североморцы заступили на антипиратскую вахту на прошлой неделе с заходом в Гвинейский залив. Помимо борьбы с пиратством экипажи БПК «Вице-адмирал Кулаков» и судов обеспечения подготовились к оказанию возможной помощи морякам, терпящим бедствие в океане.

Как сообщает пресс-служба СФ, дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» начался 28 июня с выходом из главной базы Северного флота - Североморска. Сначала экипаж корабля принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантике, в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота.

С 18 августа 23 сентября североморцы действовали в Средиземном море. За это время они совершили деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провели ряд учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем и отработали поиск подводных лодок условного противника.

С момента выхода из базы БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошёл более 19 тысяч морских миль.

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