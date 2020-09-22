Североморцы собрали более 8 тонн макулатуры

В экологической акции «Сдай макулатуру – спаси дерево» приняли участие коллективы городских учреждений, школ и активные жители флотской столицы.

Пункт сбора макулатуры был организован на улице Морская, 10. Он работал больше месяца - с 17 августа по 21 сентября.

- В приёме макулатуры помогали специалисты сектора молодёжной политики Управления культуры, североморские волонтёры. Также макулатуру собирали на базе образовательных учреждений города и посёлков. Лидером стала 10 школа – там собрали 3 тонны 600 килограммов бумажной продукции, - рассказала Ольга Филатова, специалист по работе с молодёжью Управления культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО.

Напомним, акция «Сдай макулатуру – Спаси дерево» - всероссийская. В Заполярье она проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии региона, Министерства образования области и краудфандинг проекта «Подари Дерево». Её главная задача - привлечь внимание людей к ресурсосбережению. Экологический марафон проходит в форме соревнований между муниципальными образованиями. По результатам будет составлен зелёный рейтинг Мурманской области и определены победители.