Североморцы собрали очередную партию гуманитарной помощи для жителей Курской области

Жителям Курской области сейчас помогает вся страна. Североморцы также не остались в стороне. Очередная партия гуманитарной помощи уже готова к отправке.

В коробках - продукты длительного хранения, медикаменты, а также одежда, средства личной гигиены, постельные принадлежности и предметы первой необходимости.

- Жителей нашего ЗАТО всегда отличали сердечность и отзывчивость. И в сложившейся ситуации мы просто не могли остаться в стороне. Помогают все: и простые жители, и учреждения образования, и военнослужащие. Это уже вторая партия за две недели, которая отправляется из Североморска. В этот раз мы собрали более двух тонн. Искренне благодарю всех неравнодушных североморцев, которые делают действительно важное и нужное дело и оказывают максимальную поддержку тем, кто сейчас находится в тяжёлых условиях, – отметила секретарь регионального отделения Североморского отделения партии «Единая Россия» Юлия Гладских.

Сбор гуманитарной помощи продолжается. Присоединится может любой желающий. В приоритете – медикаменты и средства личной гигиены. Основной пункт приёма находится на ул. Сафонова, 13, в помещении общественной приёмной местного отделения партии «Единая Россия». Обращаться можно с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16483-severomorcy-sobrali-ocherednuyu-partiyu-gumanitarnoy-pomoshi-dlya-zhiteley-kurskoy-oblasti/#news-gal-3