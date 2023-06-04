Североморцы совершили восхождение на гору Эльбрус, посвятив его 290-летию Северного флота

Североморцы в ходе участия в Кубке Вооруженных сил по альпинизму «Эльбруссиада-2023», совершили восхождение на гору Эльбрус, посвятив его 290-летию Северного флота.

На вершине самой высочайшей в России и Европе горы Эльбрус североморцы развернули флаг с символикой Северного флота.

Возглавил команду офицер физической подготовки Северного флота инструктор по горной подготовке майор Эдуард Сарангов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в соревнованиях приняли участие около 150 альпинистов и военнослужащих горных подразделений Вооруженных Сил России, представляющие команды ЮВО, ЦВО, ЗВО, ВВО, ВДВ, ВИФК, ВМФ, СФ, и другие.

Задача «Эльбруссиады» - совершенствование профессиональной подготовки военнослужащих подразделений, воинских частей и соединений, привлекаемых для действий в горной и высокогорной местности.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12469315@egNews