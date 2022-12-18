Североморцы стали победителем Кубка Вооруженных сил РФ по баскетболу 3х3

В Москве в универсальном спортивном зале Центрального спортивного клуба армии «Игровой» состоялся Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации по баскетболу 3х3, по итогам которого команда Северного флота заняла первое место.

В финальном матче чемпионата североморцы обыграли команду Военного учебно-научный центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, со чётом 16:7.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, обладателями бронзовых наград стали спортсмены-военнослужащие Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

Сборная Северного флота является многократным золотым призёром чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по баскетболу.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12448825@egNews