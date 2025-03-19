Североморцы вошли в число сильнейших спортсменов страны по универсальному бою

В Кемерово на базе одного из крупнейших спортивных сооружений страны «Кузбасс-Арена» завершилось первенство России по универсальному бою среди юношей и девушек в возрасте 12-13 и 14-15 лет. В соревнованиях участвовали 600 спортсменов из 31 региона России.

Проходя в течении года отбор, занимая первые и призовые места на всероссийских соревнованиях и первенстве Северо-Западного федерального округа, к участию были допущены четверо членов сборной команды Мурманской области в данной возрастной группе.

В тяжёлой конкуренции спортсмены из Североморска добавили в копилку региона несколько медалей. В версии «лайт» Александр Сорокин стал обладателем серебряной медали, а Денис Макаров завоевал «бронзу».

В классической версии серебряные медали завоевали Марк Бобров и Александр Сорокин. Бронзовым призёром стал Расул Чупанов.

По завершению соревнований Марк Бобров был отмечен призом «За волю к победе», уступив пояс победителя с минимальным преимуществом. Тренируются спортсмены под руководством Ивана Мазяркина.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/