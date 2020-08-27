Североморцы выиграли Кубок Северных городов в хоккейном турнире на Таймыре

В Дудинке, куда одиннадцать дней назад прибыли корабли арктической группировки Северного флота, вчера состоялся финал хоккейного турнира на Кубок Северных городов. На лёд вышли команды города Североморска – главной базы Северного флота и города Норильска. Другие участники – сборные Дудинки и Талнаха выбыли из борьбы за кубок на первом этапе соревнований и разыграли между собой третье и четвёртое места.

В первом периоде финальной игры за североморцев выступили командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев и его заместитель - вице-адмирал Олег Голубев, помощник командующего флотом по физической подготовке полковник Павел Кошкарёв и командир бригады десантных кораблей капитан 1 ранга Александр Клёстов. За команду Норильска «Заполярник» во главе с капитаном сборной начальником Управления общественных связей Администрации Норильска Владимиром Бариновым сыграли глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгений Вершинин, глава города Дудинки Юрий Гурин, представители учреждений Норильска и Таймыра. Тренерский штаб команды Норильска возглавил исполняющий полномочия главы города Норильска Николай Тимофеев.

Первый период команды завершили с равным счётом 1:1. Во второй двадцатиминутке североморцы обошли соперников, забив 5 голов, на которые норильчане ответили только одной шайбой. Как и в первом периоде, её забросили военным морякам с буллита. В третьем периоде команда из Кольского Заполярья закрепила успех. После финальной сирены на табло горел счёт 12:3 – самый крупный на турнире.

В общей сложности флотские хоккеисты забили в ворота соперников 25 шайб, а пропустили только 5. Это был лучший показатель команды Северного флота за всё время участия в Кубке Северных городов на Таймыре. Поэтому её игрокам, помимо золотых медалей и кубка досталось большинство памятных призов от норильчан. Лучшим бомбардиром был признан нападающий североморцев Артур Мамедов, лучшим защитником – Андрей Селянкин, лучшим тренером команды – Константин Ганин. Призы самому младшему и самому опытному игрокам турнира также взяли североморцы – матрос Евгений Огнев и вице-адмирал Олег Голубев.

Как сообщает пресс-служба СФ, церемонию награждения провели командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев и глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгений Вершинин. Завершилась она общим фотографированием команд на льду хоккейной площадки.