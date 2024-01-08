Североморцы, выполняющие задачи специальной военной операции, встретили Рождество Христово в полевых храмах.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на острове Котельный архипелага Новосибирские острова военнослужащие тактической группы встретили Рождество Христово в часовне Русской Православной церкви. Этот малый храм был возведён военными совместно с гражданскими специалистами. Церковные службы здесь проводятся на ротационной основе.

Военнослужащие кораблей и воинских частей Северного флота православного вероисповедания 7 января приняли участие в торжествах, посвящённых празднованию Рождества Христова на службах в Храмах, расположенных на территории военных гарнизонов флота.

В главной базе Северного флота – Североморске – военные моряки пришли на Рождественское богослужение в храм Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и Свято-Андреевский морской кафедральный собор.

В пунктах базирования подводных сил и Кольской флотилии Северного флота праздничные молебны провели помощники командиров соединений по работе с верующими военнослужащими. Аналогичные службы при содействии Архангельской епархии состоялись и в Беломорской военно-морской базе.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на острове Котельный архипелага Новосибирские острова военнослужащие тактической группы встретили Рождество Христово в часовне Русской Православной церкви. Этот малый храм был возведён военными совместно с гражданскими специалистами. Церковные службы здесь проводятся на ротационной основе. Их неоднократно совершали священники из Якутской и Ленской епархии во время поездок на остров Котельный. В отсутствие священнослужителей обязанности смотрителя храма исполняет один из военнослужащих. Он следит за порядком и чистотой в часовне и обеспечивает своим сослуживцам возможность помолиться и поставить свечи.

В часовне на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа и Никольском храме Новой Земли для военнослужащих Северного флота и центрального полигона церковные службы проводили священники Нарьян-Марской епархии.

Североморцы, выполняющие задачи специальной военной операции, встретили Рождество Христово в полевых храмах.

Фото и видео: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12494790@egNews