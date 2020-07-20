Североморцы вышли в финал акции «Я - гражданин России»

Вероника Остапчук, Полина Ухарева, Ольга Тесленко и Ольга Смирных представляют Заполярье во всероссийской акции, организованной Министерством просвещения РФ. Проект североморских школьниц стал одним из 33, вышедших в финал. Команда североморской гимназии № 1 представила на суд жюри инженерно-технический проект «Север парк».

Всего в завершающем туре, который проходит с 17 по 30 июля, принимают участие 275 учащихся из 23 регионов России. Имена победителей и призёров акции определит жюри. В его составе - представители образования, культуры, бизнеса, общественных организаций, органов государственного и муниципального управления.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, акция проходит в очно-дистанционном формате на специальной платформе. Финалисты акции и участники тематической смены всероссийского детского центра «Смена» «Я – гражданин России» подключатся к участию в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе социально-педагогической направленности, по итогам которой состоится конкурсная защита разработанных проектов.