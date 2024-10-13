Североморец Алексей Жбанов стал одним из шести победителей XV национальной премии Российского союза боевых искусств «Золотой пояс»

Церемония награждения прошла 8 октября в Кремлевском дворце.

Алексей Жбанов с первого дня мобилизации стал на защиту интересов нашей Родины. За проявленное мужество и героизм в ходе проведения СВО дважды был награждён «Орденом Мужества» и медалью «За боевые отличия». Весной 2023 года в ходе артиллерийского обстрела вооруженными силами Украины получил контузию, после прохождения лечения в госпитале вернулся в строй. А в октябре прошлого года приказом Министерства обороны назначен на должность заместителя командира батальона с присвоением воинского звания гвардии майор.

- В этом году все лауреаты юбилейной национальной премии – участники специальной военной операции, которые исполняют свой боевой долг. Это особенно приятно. Мы проявили свой спортивный характер уже на службе Отечеству. Награду мне вручали Герой России генерал-лейтенант Андрей Мерзликин и член комитета Совета Федерации по международным делам, трехкратный Олимпийский чемпион Герой России Александр Карелин. Был очень рад встретиться с ними лично. А в целом за 15 лет такую награду получили всего около 150 человек. И если титул чемпиона мира можно завоевать несколько раз, то «Золотой пояс» вручается всего один раз в жизни и за заслуги. На самом деле награда для меня стала неожиданностью. Российский Союз боевых искусств включает все единоборства, которые культивируются на территории нашей страны: это и бокс, и самбо, и все разновидности каратэ, борьбы и т.д. И каждая федерация направляла своего кандидата, то есть участников было очень много. Шансы, скажем прямо, были не велики, но я прошёл отбор, - рассказал североморец.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16810-vruchaetsya-vsego-odin-raz-v-zhizni-i-za-zaslugi/#news-gal-2