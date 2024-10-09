Североморец Алексей Жбанов стал победителем XV национальной премии Российского союза боевых искусств «Золотой пояс»

В Государственном Кремлёвском Дворце 8 октября состоялась XV ежегодная церемония вручения национальной премии в области боевых искусств «Золотой пояс», целью которой является чествование представителей боевых искусств и спортивных единоборств, внесших существенный вклад в их развитие. В номинации «На службе Отечеству» среди шести лауреатов, героически проявивших себя в ходе СВО, был представлен к награде директор ДЮСШ №3 г. Североморска Алексей Жбанов.

Алексей Сергеевич является мастером киокусинкай, гвардии майором Вооруженных сил РФ, кавалером двух орденов Мужества, награждён медалью Минобороны РФ «За боевые отличия», медалью «За отличия в военной службе 3 степени», медалью «Адмирал Горшков».

«Эта почётная награда является символом высоких достижений в области боевых искусств и спортивных единоборств, знаком верности избранному пути и своему призванию», – говорится в послании Президента Владимира Путина к участникам церемонии.

В церемонии награждения приняли участие генерал-лейтенант, Герой России Андрей Мерзликин и член комитета Совета Федерации по международным делам, Герой России, трехкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, первая церемония вручения премии «Золотой пояс» состоялась 28 ноября 2005 года в Государственном концертном зале «Россия». С появлением премии впервые на высоком уровне стали отмечаться заслуги тех, кто является представителями самого массового спортивного движения в нашей стране. Лауреатами за это время становились представители более 30 различных организаций, развивающие единоборства в нашей стране.

В прошлые годы лауреатами премии были многократный чемпион мира по смешанным единоборствам Фёдор Емельяненко, известный киноактер и продюсер, мастер боевых искусств Александр Иншаков, семикратная чемпионка мира по самбо Марина Мохнаткина, мастер смешанных единоборств Сергей Харитонов, семикратная чемпионка мира по киокусинкай Ульяна Гребенщикова и многие другие.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/