Североморец Николай Нагибин взял сразу несколько медалей всероссийской олимпиады «Я – профессионал»

Данная Всероссийская олимпиада проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Николай Нагибин родом из Североморска, студент Московского открытого института. В этом году юноша стал золотым медалистом по направлению «Арктические технологии» и бронзовым – по направлению «Ядерные физика и технологии». Кроме того, он стал победителем по «Математике» и призёром по «Измерительной технике и метрологии». В прошлом году северянин также выиграл «золото» олимпиады по «Ядерным физике и технологиям».

В этом году соревнования проводились по 68 различным направлениям – от языкознания до освоения космоса. Дипломантами стали 3758 российских студентов. Все они могут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру или аспирантуру и пройти стажировку в профильной компании. В числе организаторов олимпиады – 26 ведущих вузов страны и более 300 российских компаний. Для медалистов также предусмотрены премии до 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».