Североморск был и остаётся надёжным форпостом Отечества на северных рубежах: Сергей Дубовой поздравил жителей флотской столицы с Днём города

В торжественной церемонии, посвящённой 72-й годовщине со дня присвоения Североморску статуса города, приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава регионального парламента Сергей Дубовой, сенатор Татьяна Сахарова, представители Северного флота и муниципального образования.

В своём выступлении Сергей Дубовой отметил, что Североморск всегда занимал особое место не только в жизни Мурманской области, но и в судьбе всей страны.

- Город был и остаётся надёжным форпостом Отечества на северных рубежах, его прошлое, настоящее и будущее неразрывно связаны с Краснознаменным Северным флотом, - подчеркнул парламентарий. - В истории флотской столицы немало славных страниц. Воины-североморцы во все времена с честью и достоинством отстаивали независимость и суверенитет нашей Родины. Мы храним память о подвигах героев прошлых лет. И гордимся воинами-североморцами, которые сегодня с оружием в руках встали на защиту России.

Депутат пожелал всем жителям Североморска крепкого здоровья и благополучия, энергии и оптимизма, сил и вдохновения для новых дел и свершений на благо родного города.

Завершился праздничный вечер концертом Национального филармонического оркестра России под управлением всемирно известного скрипача и дирижера Владимира Спивакова.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27624