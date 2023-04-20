Аэропорт Мурманск представил летнее расписание рейсов по актуальным направлениям и маршрутам, запланированным в этом сезонеБольшая уборка: мурманчан приглашают на месячник по санитарной очистке и благоустройству
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)20.04.23 22:15

Североморск был и остаётся надёжным форпостом Отечества на северных рубежах: Сергей Дубовой поздравил жителей флотской столицы с Днём города

В торжественной церемонии, посвящённой 72-й годовщине со дня присвоения Североморску статуса города, приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава регионального парламента Сергей Дубовой, сенатор Татьяна Сахарова, представители Северного флота и муниципального образования.

В своём выступлении Сергей Дубовой отметил, что Североморск всегда занимал особое место не только в жизни Мурманской области, но и в судьбе всей страны.

- Город был и остаётся надёжным форпостом Отечества на северных рубежах, его прошлое, настоящее и будущее неразрывно связаны с Краснознаменным Северным флотом, - подчеркнул парламентарий. - В истории флотской столицы немало славных страниц. Воины-североморцы во все времена с честью и достоинством отстаивали независимость и суверенитет нашей Родины. Мы храним память о подвигах героев прошлых лет. И гордимся воинами-североморцами, которые сегодня с оружием в руках встали на защиту России.

Депутат пожелал всем жителям Североморска крепкого здоровья и благополучия, энергии и оптимизма, сил и вдохновения для новых дел и свершений на благо родного города.

Завершился праздничный вечер концертом Национального филармонического оркестра России под управлением всемирно известного скрипача и дирижера Владимира Спивакова.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27624

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)ИТ-сфера: какие специалисты нужны, какие навыки важны, сколько готовы платить и насколько просто найти работу. Обзор ИТ-отрасли по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
Комментарий к новости:Как стать помощником депутата за месяц
Илона
14.04.23 09:25
«Психолог». Влезла и сломала не одну судьбу.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Ольга
14.04.23 08:58
Александр Александрович, поклон вам и уважение за вашу творческую работу в театре.
Комментарий к новости:Александр Водопьянов, актёр, режиссёр, педагог и заслуженный артист России: его первое выступление смотрел всего один зритель, или Творческий путь нашего земляка
-Правовая консультация (18+)Стоит ли идти в отпуск в мае и как увеличить отпускные?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Открытая студия». (Повтор, 12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Стоит ли идти в отпуск в мае и как увеличить отпускные?-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 9 копеек, доллар потерял почти 4 копейки-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Туломской ГЭС начался монтаж гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Внутриквартальные тепловые сети Октябрьского округа в Мурманске реконструируют в 2023 году-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Госдума приняла закон о наделении родителей участников СВО правом на кредитные каникулы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика