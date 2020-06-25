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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.20 08:15

Североморск готовится к выборам Совета депутатов ЗАТО

Глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков принял участие в очередном заседании Совета депутатов, которое прошло 23 июня под председательством Евгения Алексеева. Народные избранники обсудили 13 вопросов.

Первым пунктом рабочей повестки стал вопрос утверждения даты выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО Североморск шестого созыва. Согласно законодательству, её надо согласовать не ранее, чем за 90, и не позже, чем за 80 дней до срока окончания полномочий действующих народных избранников. 23 июня как раз вписывается в этот отрезок времени. Итог: выборы во флотской столице пройдут во второе воскресенье сентября - 13 числа. «За» проголосовали все присутствующие.

Едины североморские депутаты были и в вопросе внесения изменений в бюджет муниципального образования ЗАТО г.Североморск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

- Корректировки в части трат, которые были приняты раньше, позволили нам продолжить исполнять свои обязательства: идет стройка школы, начались работы по возведению нового детского сада, реализуются проекты в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В мае мы говорили о том, что получим дополнительные средства из областного бюджета на организацию транспортных перевозок в ЗАТО. Уже подписан контракт на второе полугодие. Благодаря выделенным средствам нам удалось сохранить классность автобусов, количество рейсов и маршрутов, - прокомментировал глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков. – Сегодняшние корректировки следующие: мы дополнительно зачисляем в бюджет 100 млн, которые пойдут на ремонт трубопровода. Из них 68 млн – деньги, которые нам выделило правительство, остальное – городское софинансирование. Также наш муниципалитет выиграл конкурс и получит дополнительно 9,5 млн на снос здания на ул.Гвардейской, 6, плюс деньги муниципалитета - чуть более одного миллиона рублей. 4,5 млн – субсидия на организацию временных общественно полезных работ, и ещё 2,1 млн – на трудоустройство школьников на летний период.

Депутаты пятого созыва проголосовали за изменения в структуре администрации. Вместо двух отделов по мобилизационной работе и по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций будет создан один – отдел по безопасности населения.

Единогласно народные избранники утвердили и изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов (павильон ООО «Баренц» появится на ул.Головко, 2), и новую редакцию положения «О Комитете по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск» (из обязанностей КРГХ исключили пункт по оплате за содержание пустующих незаселенных жилых помещений муниципального жилфонда. Впредь этим будет заниматься Комитет имущественных отношений), и награждение благодарственным письмом Совета депутатов ЗАТО г.Североморск. Кроме того, депутаты согласовали передачу школе №12 помещения по адресу ул.Фулика, 1, в безвозмездное пользование сроком на пять лет, где откроется мини-технопарк. Что касается кадровых вопросов, то директором Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия Управления культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск» назначена Анастасия Зверева.

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