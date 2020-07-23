Мурманская область. Арктика (16+)23.07.20 16:05
Североморск готовят к главному летнему празднику – Дню ВМФ
Подготовка Приморской площади и улицы Сафонова началась заранее: были выкрашены в традиционный белый бордюры и балюстрада, скошена трава.
- Сегодня, в перерыве между репетициями парада, бункерными щётками выметается пешеходная зона, следом главное место действия праздника моется поливальной машиной, - рассказал главный инженер компании «Чистый город» Андрей Новиков.
Порядок сегодня навели и на трибунах – подмели, убрали мусор и продезинфицировали кресла. Безопасности в преддверии праздника отдельное внимание. Специалисты компании обработали раствором балюстраду и скамейки, а также детские площадки на Приморской площади и в городском парке.
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