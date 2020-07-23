Североморск готовят к главному летнему празднику – Дню ВМФ

Подготовка Приморской площади и улицы Сафонова началась заранее: были выкрашены в традиционный белый бордюры и балюстрада, скошена трава.

- Сегодня, в перерыве между репетициями парада, бункерными щётками выметается пешеходная зона, следом главное место действия праздника моется поливальной машиной, - рассказал главный инженер компании «Чистый город» Андрей Новиков.

Порядок сегодня навели и на трибунах – подмели, убрали мусор и продезинфицировали кресла. Безопасности в преддверии праздника отдельное внимание. Специалисты компании обработали раствором балюстраду и скамейки, а также детские площадки на Приморской площади и в городском парке.