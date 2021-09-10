Североморск и Кольский район стали лидерами двух этапов рейтинга уровня открытости бюджетных данных

Министерство финансов Мурманской области провело II этап мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных образований.

В ходе II этапа оценивались показатели, отражающие открытость данных по годовым отчетам об исполнении бюджетов муниципальных образований за 2020 год. Проведена оценка: публикации на сайте муниципального образования в сети Интернет информации по годовому отчёту об исполнении бюджета за 2020 год; публикации сведений о плановых и фактических результатах деятельности муниципальных учреждений на официальном сайте www.bus.gov.ru; размещения в сети Интернет брошюры «Бюджет для граждан», разработанной на основе годового отчёта об исполнении бюджета за 2020 год; общественного участия во II квартале текущего финансового года.

Лидерами по II этапу мониторинга открытости бюджетных данных стали:

- г. Апатиты с подведомственной территорией – 1 место (48 баллов);

- г. Мурманск – 2-5 место (46 баллов);

- ЗАТО Александровск – 2-5 место (46 баллов);

- ЗАТО г. Североморск – 2-5 место (46 баллов);

- Кольский район – 2-5 место (46 баллов).

По итогам первых двух этапов лидируют следующие муниципальные образования:

- ЗАТО г. Североморск – 1-2 место (81 балл);

- Кольский район – 1-2 место (81 балл);

- г. Апатиты с подведомственной территорией – 3 место (80 баллов);

- г. Кировск с подведомственной территорией, г. Мончегорск с подведомственной территорией, ЗАТО Александровск – 4-6 места (по 75 баллов);

- Ковдорский округ – 7 место (74 балла)

Как сообщает региональное Министерство финансов, мониторинг открытости бюджетных данных включает четыре этапа. Результаты каждого размещаются на официальном сайте ведомства.