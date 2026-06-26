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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.26 16:30

Североморск, Ковдор, Кандалакшский и Кольский округа: в муниципалитетах Мурманской области продолжается дорожная кампания

В муниципалитетах Мурманской области продолжаются дорожные работы в рамках народной программы «На Севере – жить!», программы реновации ЗАТО, а также подрядными организациями устраняются дефекты в рамках гарантийных обязательств.

В Ковдоре на улице Строителей начался масштабный ремонт дороги. Подрядчики выполняют демонтаж бордюрного камня – стартовый этап работ. Далее последует поэтапная замена дорожного полотна: разборка старого покрытия, подготовка основания, укладка выравнивающего слоя и верхнего слоя асфальтобетона. Особое внимание уделят регулировке крышек колодцев, чтобы избежать перепадов высоты на дороге. В рамках работ также будет обустроен новый тротуар. В финале обновят элементы обустройства: укрепят обочины асфальтогранулятом, установят бордюры и дорожные знаки, нанесут разметку холодным пластиком.

Завершить весь комплекс мероприятий планируется до 28 августа 2026 года. Работы выполняются в рамках народной программы «На Севере – жить!».

В Североморске работы идут на нескольких объектах. По программе реновации ЗАТО на улице Флотских Строителей продолжаются работы, дорожники приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона.

По программе «На Севере – жить!» на улице Матросской началось благоустройство проезда – здесь появятся асфальтированная дорога и освещённый тротуар.

Кроме того, на улице Гвардейской подрядчиком устранены дефекты в рамках гарантийных обязательств.

В Кольском округе в рамках народной программы запланирован ремонт 15 участков дорог общей протяжённостью 4,5 км. В посёлке Мурмаши на улице Советской подрядчик приступил к фрезерованию старого асфальтового покрытия. Также на участке дороги по улице Советской в районе дома 23 проведена планировка дворового проезда, установлены бортовые камни.

В Кандалакшском округе  на сегодняшний день завершены работы по укладке асфальтового покрытия: в Лувеньге - на улицах Речная и Молодёжная; в Кандалакше - на участках улиц Спекова, Уверова, Линейная, Борисова, 2‑я Парковая, Восточная, а также на Кировской аллее; на автоподъезде к Нивскому отремонтировано свыше 500 метров дорожного полотна (от региональной автодороги до ФАП).

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, запланированы работы по обновлению тротуара и устройству парковки на проезде к дому № 13 по улице Мурманская, а также обустройство нового тротуара на улице Курасова. В настоящее время активно ведутся работы по укладке асфальта в центральной части города - на улице Первомайская, а также на улице Данилова в районе съезда на Морскую набережную.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570111/#&gid=1&pid=6

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