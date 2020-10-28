Североморск получил статуэтку победителя Всероссийского конкурса проектов городской среды

Награда – это, скорее, символ. Главный приз – финансирование проекта. Флотская столица получит субсидию из федерального бюджета на воплощение в жизнь конкурсного объекта.

Напомним, в этом году Североморск стал одним из победителей IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с проектом «Благоустройство пешеходной улицы Сафонова и Приморской площади». Его реализация начнётся уже в 2021 году.

На центральной улице города запланировано комплексное благоустройство променада с заменой покрытий, озеленением и архитектурной подсветкой. На участке улицы перед Домом офицеров предусмотрена скульптурная аллея с детальными макетами военных кораблей из чугуна.