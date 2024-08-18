16 августа Североморск посетила делегации Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.

Организация объединяет более 600 тысяч человек. Во флотской столице гостей приветствовали глава региона Андрей Чибис, председатель Совета депутатов муниципалитета Евгений Алексеев, руководитель городского отделения регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», председатель Совета ветеранов ЗАТО г. Североморск Вячеслав Годунов.

Поездки по стране – многолетняя традиция организации в рамках патриотической акции «Поезд памяти и славы». Добрались до Урала, Поволжья и Алтая. В начале этого лета побывали в Воронеже, Липецке, Тамбове, Рязани. Город-герой Мурманск, а вместе с ним и город морской доблести Североморск, стал заключительной точкой в путешествии ветеранов по городам-героям.

- Мы привезли северянам привет и самые добрые пожелания от города-героя Ленинграда, - поделился председатель Общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Санкт-Петербурга генерал-майор Василий Волобуев. - Мурманск был единственным городом-героем, где мы не были. И вчера мы этот пробел устранили.

Многих из приехавших к нам ветеранов с севером связывают годы службы на Северном флоте. Сегодняшний день - в копилку тёплых воспоминаний о Кольском Заполярье. Во флотской столице ветераны посетили музей «Мемориальная Краснознаменная подводная лодка К-21» и Музей военно-воздушных сил СФ, прогулялись по флотской столице, а также почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к Огню Памяти у подножия памятника «Героям североморцам − защитникам Советского Заполярья».

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16456-severomorsk-posetila-delegacii-sankt-peterburgskoy-obshestvennoy-organizacii-veteranov/#news-gal-17