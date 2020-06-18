Североморск прихорашивается к Параду Победы

Обеспечение жильём североморцев и подготовка Приморской площади к проведению парада Победы – основные вопроса рабочей поездки по городу руководителя ЗАТО Владимира Евменькова.

Первая остановка - ул.Адмирала Сизова, 22, где в только что отремонтированную двухкомнатную муниципальную квартиру, площадью 47 кв.метров заехали мама с двумя детишками. Жильё распределено североморцам по договору социального найма. В очереди они простояли чуть больше года.

- Квартира свежая, чистая, приятная, красивый вид из окна, школа рядом. Поэтому я всем довольна, - поделилась впечатлениями Виктория Шевчук.

- Те квартиры, которые мы ремонтировали раньше, отличаются от тех, что мы делаем сейчас. В смету включается не только ремонт, но и наполнение жилого помещения. Здесь, на ул.Адмирала Сизова, 22, произведена замена ванны, умывальника, плиты,- рассказал Владимир Евменьков. - В этом году мы отремонтировали четыре квартиры, думаю, сделаем еще четыре. Хочу обратить внимание на то, что такое жилье мы будем отдавать только в социальный найм.

На 1 января текущего года в очереди на получение квартиры по договору соцнайма числилось 110 семей, из них 27 уже заселены. В прошлом году в соцнайм было отдано порядка 70 квартир. При этом муниципалитет не просто распределяет пустующие квартиры, часть из них он приводит в надлежащий вид, поскольку они находятся в неудовлетворительном состоянии. Порядка миллиона рублей ежемесячно, по словам председателя Совета депутатов Евгения Алексеева, выделяется на это из бюджета ЗАТО.

Вторая остановка - Приморская площадь Североморска. Сейчас здесь проходит озеленение газонов, идёт покос травы у памятника «Алёше», на трибунах устанавливают демонтированные в прошлом году кресла. Вместе с тем, замечания еще есть - необходимо привести в порядок окаймляющую берег балюстраду. Но больше всего градоначальника взволновал вопрос состояния склона перед надписью: «Я люблю Североморск», по которому не только бегают дети, но и лазают взрослые:

- Газон на склоне засеян, укрыт плёнкой – просим жителей поберечь его. Не хочется устанавливать здесь каких-то ограждений. Это не красиво с архитектурной точки зрения. Давайте дадим склону зазеленеть. И мы достойно встретим 26 июля, когда пройдёт шествие «Бессмертного полка» и состоится военно-морской праздник.

Как рассказал директор ГЦ «ЖКХ» Константин Ухарев, на склоне также планируют установить вазонные конструкции с цветами, чтобы площадь выглядела ярче. Кроме того, возможно, конструкции помешают людям карабкаться по склону и портить газон.

В целом, основная часть мероприятий по озеленению флотской столицы уже окончена. В этом году цветы были высажены в парках и скверах. Преобразились городской парк, улицы Комсомольская, Гаджиева, Душенова. Недавно появились вазоны на торшерах по ул.Сафонова.