Североморск присоединился к акции «Сдай макулатуру - спаси дерево»

С 17 августа на базе сектора молодёжной политики и спорта на ул.Морской, 10 начал работать пункт сбора макулатуры.

Всероссийская акция «Сдай макулатуру – Спаси дерево» проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, Министерства образования региона и краудфандинг проекта «Подари Дерево». Её главная задача - привлечь внимание людей к ресурсосбережению.

Североморцы поддерживают экологический марафон уже в третий раз. Активное участие принимают горожане, общественные организации и предприятия флотской столицы. В прошлом году почти тонну макулатуры сдали сотрудники «Североморскводоканала».

- Есть определённые правила сдачи макулатуры. Например, не принято сдавать художественные произведения, которые представляют литературную ценность. Обычно принимается бумага, которая уже была в использовании, грамоты и документы – организация, осуществляющая сбор, гарантирует конфиденциальность. Кроме того, это могут быть старые газеты и журналы, но только не глянцевые. Картон тоже подходит, за исключением упаковок из-под яиц – в них мало целлюлозы, а также промасленных коробок – упаковка из-под пиццы для сдачи не подойдёт. Не принимаются бумажные салфетки и бумага, пропущенная через шредер. Макулатура обязательно должна быть очищена от скрепок и других металлических элементов, и, желательно, перевязана – для удобства приёма, взвешивания и транспортировки, - рассказала специалист по работе с молодёжью сектора молодёжной политики спорта Юлия Тимофеева.

Экологическая акция в ЗАТО будет проводится с 17 августа до 21 сентября. Макулатуру можно приносить на ул. Морскую, 10 с понедельника по пятницу - с 10 до 13 и с 15 до 18 часов. Сейчас рассматривается возможность организовать приём в выходные дни.