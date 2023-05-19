Североморск присоединится к ежегодной акции «Ночь музеев»

В Североморском музейно-выставочном комплексе мероприятия акции состоятся 20 мая с 16.00 до 21.00. Вход - свободный.

В этом году «Ночь музеев» пройдёт под девизом «История и истории» и будет приурочена к проведению в России Года педагога и наставника. Заполярные учреждения уже подготовили для гостей обширную программу тематических мастер-классов, лекций, экскурсий, танцевальных и музыкальных выступлений. Для региона, сообщает Министерство культуры Мурманской области, который в этом году празднует юбилей, «Ночь музеев» будет особенно яркой и необычной.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13775-severomorsk-prisoedinitsya-k-ezhegodnoy-akcii-noch-muzeev/