Североморск продолжается избавляться от брошенных и разукомплектованных автомобилей

В Североморске продолжается эвакуация брошенных и разукомплектованных автомобилей. Вчера ещё на два брошенных автомобиля в городе стало меньше. Транспортные средства были эвакуированы с улиц Комсомольской и Мурманского шоссе.

Так, обращение по брошенному авто на ул. Комсомольской в комитет по развитию городского хозяйства поступило в марте. Жители близлежащих домов жаловались на то, что автомобиль мешает и пешеходам, и водителям. Собственник транспортного средства был установлен, в его адрес было направлено уведомление, однако никаких действий со стороны владельца не последовало. Как итог - эвакуация на спецстоянку. Аналогичная ситуация и с машиной на Мурманском шоссе.

Как сообщает администрация муниципалитета, всего же с начала года с улиц Североморска было эвакуировано уже более двух десятков автомобилей, ещё 27 - находятся в работе.

Как пояснила специалист комитета по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО Светлана Савина, согласно «Правил благоустройства территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск» эвакуации подлежит не только автохлам, но и транспорт, который длительное время находится без движения. Однако, есть нюанс.

- Вполне реальна ситуация, что собственник брошенного автомобиля может быть участником специальной военной операции, либо находится в дальнем боевом походе, поэтому эвакуацию таких авто мы не проводим, пока не получим обратной связи от владельца.

Напомним, сообщить о брошенных авто можно в комитет по развитию городского хозяйства по телефону 5-07-57 (приёмная) либо по электронной почте: krgh@citysever.ru.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16164-v-severomorske-prodolzhaetsya-evakuaciya-broshennyh-i-razukomplektovannyh-avtomobiley/