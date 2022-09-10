Североморск с рабочей поездкой посетила депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко

Программа дня весьма насыщенная. Татьяна Алексеевна 9 сентября посетила кадетский корпус, Североморскую центральную районную больницу, новый корпус лицея, а также спортивные объекты в городском парке.

Как сообщает Олег Прасов, глава администрации ЗАТО г.Североморск, традиционно во время визита особое внимание было уделено вопросам здравоохранения и медицинской помощи. С главным врачом ЦРБ Валентином Сердюком обсудили решение проблемы нехватки медперсонала, обеспечение специалистов служебным жильём, а также оснащение медучреждений нашего ЗАТО современным оборудованием.

В образовательных учреждениях акцент был сделан на школьное меню и организацию учебного процесса.

«Благодарю Татьяну Алексеевну за внимание к муниципалитету и конструктивную совместную работу», - отмечает Олег Прасов, глава администрации ЗАТО г.Североморск.

Фото: https://vk.com/id626786971?z=photo626786971_457242420%2Fwall626786971_1731