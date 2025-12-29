Североморск стал победителем конкурса на лучшее новогоднее оформление дорожно-коммунальной техники

«Победителем стал ЗАТО г. Североморск. Поздравляю столицу Северного флота и её жителей с победой! Напомню, в подарок мы направим единицу техники. И хочу обратиться ко всем муниципалитетам: вы большие молодцы, что порадовали северян креативным оформлением. Но помните, что техника должна в первую очередь качественно выполнять свои функции. Прошу усиливать работу в этом направлении, не расслабляться в новогодние праздники», – сказал глава региона.

Сегодня в ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис озвучил итоги регионального конкурса по новогоднему украшению дорожно-коммунальной техники. В нём приняли участие 13 муниципальных образований.

«Победителем стал ЗАТО г. Североморск. Поздравляю столицу Северного флота и её жителей с победой! Напомню, в подарок мы направим единицу техники. И хочу обратиться ко всем муниципалитетам: вы большие молодцы, что порадовали северян креативным оформлением. Но помните, что техника должна в первую очередь качественно выполнять свои функции. Прошу усиливать работу в этом направлении, не расслабляться в новогодние праздники», – сказал глава региона.

- Благодарю всех, кто поддержал наш волшебный видеоклип своими голосами и добрыми комментариям! Спасибо авторам, артистам, съёмочной группе, всем, кто принял участие в его создании и, конечно, тем, кто действительно делает наш город чище. «Город убирают те, кто его любит» - это не просто слова. Спасибо губернатору Мурманской области Андрею Владимировичу Чибису за отличный новогодний подарок! - поблагодарил глава ЗАТО Владимир Евменьков.

Также губернатор напомнил о других конкурсах новогоднего сезона.

«Продолжается конкурс «Окно в Новый год». В нём уже приняли участие свыше 200 северян, заявки принимаются до 15 января. По итогам подарки получат авторы 70 индивидуальных и 30 групповых работ. Подробности можно узнать в группе «Конкурс «Окно в Новый год» в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, до 15 января продолжаются конкурсы по новогоднему оформлению дворовых территорий и объектов предпринимательства», – отметил Андрей Чибис.

В каждом из этих двух направлений будут определены по 3 победителя. Каждый из них получит денежный приз в размере 1 миллиона рублей.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19156-severomorsk-pobeditel-konkursa-naseveresiyat2026/