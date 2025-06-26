Североморск СВОих не бросает!

Очередная партия гуманитарного груза отправлена в зону СВО и уже в начале июля дойдёт до места назначения.

В этой партии, собранной силами администрации муниципалитета, Совета депутатов, предпринимателей, организаций и предприятий города, то, что бойцы заказывают сами: зарядные устройства, радиостанции, бинокли с режимом ночного видения, генераторы, огнетушители, строительные инструменты и материалы, колеса, масло, газовые баллоны, ёмкости для воды, маскировочные халаты и сети.

«Благодарю всех, кто поддерживает наших военнослужащих, находящихся на передовой! - обратился к североморцам глава ЗАТО Владимир Евменьков. - Поддержка земляков придаёт им сил».

Все вместе продолжим помогать нашим землякам, участвующим сегодня в специальной военной операции, отмечает администрация ЗАТО г. Североморск.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18237-severomorsk-svoih-ne-brosaet/