Губернатор Андрей Чибис - это был непростой год: вызова нашей экономике, нашему народу. Мы справилисьКруглосуточно и бесплатно: в Мурманске открыт каток на Ивановом ручье
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)26.12.22 11:00

Североморск вошёл в топ-3 самых популярных закрытых городов РФ для покупки жилья

Самыми востребованными закрытыми городами в РФ по спросу на покупку недвижимости стали Новоуральск (23,28%), Железногорск( 22,15%), Североморск (11,59%), Саров (10,48%) и Лесной (9,62%). Об этом «Известиям» рассказали аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

В исследовании анализировались данные по 10 наиболее популярным в стране закрытым городам: Мирный (Архангельская область), Знаменск (Астраханская область), Железногорск (Красноярский край), Зеленогорск (Красноярский край), Североморск (Мурманская область), Саров (Нижегородская область), Лесной (Свердловская область), Новоуральск (Свердловская область), Озерск (Челябинская область), Снежинск (Челябинская область).

Исследование также показало, что самыми дорогими закрытыми городами с вторичной недвижимостью в 2022 году стали: Саров — 122,222 руб./кв.м; Мирный — 70,968 руб./кв.м; Североморск — 64,688 руб./кв.м; Озерск — 63,426 руб./кв.м; Снежинск — 56,338 руб./кв.м.

А самыми дешевыми закрытыми городами с вторичной недвижимостью в 2022 году стали: Новоуральск — 19,400 руб./кв.м; Знаменск — 32,609 руб./кв.м; Лесной — 32,933 руб./кв.м; Железногорск — 36,000 руб./кв.м; Зеленогорск — 37,031 руб./кв.м.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)10 фактов о рынке труда Мурманской области в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Комментарий к новости:Иван Лебедев, глава администрации города Оленегорска, подводит итоги уходящего года, начиная «с самого красивого»
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
Комментарий к новости:Модернизация рыбной отрасли продолжится: Госдума приняла законопроект о втором этапе инвестквот
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Больше всего на празднование Нового года и январские каникулы потратят в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске, но и здесь планируют сэкономить-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 42 копейки, доллар потерял почти 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Более 450 млн рублей будет потрачено на модернизацию системы теплоснабжения Алакуртти-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 и 26 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Минюст будет утверждать экономически обоснованные нотариальные тарифы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика