Североморская команда «Открытые люди» - чемпион Мурманской лиги КВН!

В финале игр Мурманской лиги КВН команда «Открытые люди» обыграла пять конкурентов, завоевав победный кубок и получив путевку на фестиваль КВН в Сочи.

По итогам игр: 5-е место заняли две команды – «Регион 51» (г. Кировск) и «Арбуз» (филиал Уральского колледжа); 4-е место досталось «Канату» из МАУ (г. Мурманск); 3-е место – «Заполярье» (г. Мурманск); 2-е место – у Сборной медицинских работников. 1-е место и звание чемпиона 2025 года присудили весельчакам из флотской столицы «Открытые люди».

«Поздравляю с триумфальной победой! Ваш юмор, креативность и сплоченность покорили не только зрителей, но и самое справедливое жюри. Спасибо за такой мощный заряд позитива! Так держать! Желаю дальнейших успехов, новых побед и ярких эмоций. Пусть каждый выход на сцену «Открытых людей» с закрытого города будет наполнен радостью и смехом!», - поздравил команду глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19058-severomorcy-chempiony-kvn/#news-gal-1