19 декабря в 12.00 в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным»
Мурманская область. Арктика (16+)08.12.25 09:45

Североморская команда «Открытые люди» - чемпион Мурманской лиги КВН!

В финале игр Мурманской лиги КВН команда «Открытые люди» обыграла пять конкурентов, завоевав победный кубок и получив путевку на фестиваль КВН в Сочи.

По итогам игр: 5-е место заняли две команды – «Регион 51» (г. Кировск) и «Арбуз» (филиал Уральского колледжа); 4-е место досталось «Канату» из МАУ (г. Мурманск); 3-е место – «Заполярье» (г. Мурманск); 2-е место – у Сборной медицинских работников. 1-е место и звание чемпиона 2025 года присудили весельчакам из флотской столицы «Открытые люди».

«Поздравляю с триумфальной победой! Ваш юмор, креативность и сплоченность покорили не только зрителей, но и самое справедливое жюри. Спасибо за такой мощный заряд позитива! Так держать! Желаю дальнейших успехов, новых побед и ярких эмоций. Пусть каждый выход на сцену «Открытых людей» с закрытого города будет наполнен радостью и смехом!», - поздравил команду глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19058-severomorcy-chempiony-kvn/#news-gal-1

Последние комментарии

Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
