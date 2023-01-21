Североморская спортсменка завоевала «серебро» Чемпионата России по зимнему универсальному бою

Спортсменка из Североморска Евгения Пороскун завоевала серебряную медаль соревнований, а также выполнила норматив «Мастер спорта России».

Чемпионат России по зимнему универсальному бою проходил в Тверской области на снежной площадке парка активного отдыха «Гришкино» в Калининском районе. Участие в соревновании приняли более 100 атлетов из 23 регионов России.

Евгения Пороскун, которая выступала в составе сборной Мурманской области, стала серебряной призёркой соревнований.

В прошлом году Евгения стала победительницей чемпионата Северо-Западного федерального округа по универсальному бою и бронзовой призёркой Всероссийских соревнований.

Всего в рамках чемпионата в Тверской области определились обладатели десяти комплектов наград национальной пробы, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru