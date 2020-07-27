Североморские библиотеки вернулись к работе

Библиотеки муниципалитета вновь открыты для посетителей и готовы обеспечить литературой всех желающих.

Этого дня с нетерпением ждали и сотрудники ЦБС, и жители ЗАТО. Но, учитывая эпидемиологическую обстановку, свою деятельность учреждения возобновляют в условиях противодействия дальнейшему распространению коронавирусной инфекции. Массовые библиотечные мероприятия не будут проводиться до особого распоряжения, а выдача литературы будет происходить в режиме закрытого фонда - сотрудники сами подберут литературу по вашему запросу.

При посещении библиотек горожан также просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Все меры необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность посетителей и сотрудников.