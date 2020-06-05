Североморские депутаты проверили ход строительства новой школы

Строительство пяти корпусов школы на 1200 мест ведётся во флотской столице в рамках партийного проекта «Новая школа» и национального проекта «Образование»

Секретарь Североморского местного отделения партии «Единая Россия» Евгений Алексеев вместе с членами депутатской фракции в Совете депутатов Ольгой Ефименко, Евгенией Гордеевой и Андреем Орловым проверили ход строительства новой школы на 1200 мест в столице Северного флота.

«Современную школу вместимостью 1200 мест на улице Пионерской города Североморска начали возводить в 2019 году. Сейчас на объекте идут общестроительные работы. Масштабы строительства поражают: одновременно строится пять корпусов,- прокомментировал Алексеев. - На отдельных зданиях уже монтируется кровля, идёт монтаж вентиляции, устанавливаются оконные блоки. Практически выложены стены спортивного и актового залов.».

Как сообщил Алексеев, объём выполненных работ составляет 45%. На сегодняшний день есть некоторое отставание от графика - это связано с временными задержками завоза строительных материалов.

«При этом предпринимаются все меры, чтобы сдать объект в установленный срок. На объекте одновременно трудится 110 рабочих разных специальностей», - заверил он.

Строительство четырёхэтажной школы в столице Северного флота должны завершить в феврале 2021 года. Общая сумма финансирования из федерального, регионального и местного бюджетов составляет более 1 млрд 200 млн рублей. Открытие нового образовательного учреждения в Североморске позволит обеспечить обучение школьников в одну смену.