Мурманская область. Арктика (16+)20.11.20 15:00
Североморские дружинники - в числе лучших
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области подвёл итоги областных конкурсов «Лучшая народная дружина Мурманской области» и «Лучший народный дружинник Мурманской области».
В этом году конкурс проходил в третий раз. Его цель - пропаганда добровольного участия граждан в охране общественного порядка, содействие сотрудникам ОВД.
По итогам заседания конкурсной комиссии в номинации «Лучшая народная дружина Мурманской области» у ДНД «Север» ЗАТО г. Североморск второе место. В номинации «Лучший народный дружинник Мурманской области» североморец Петр Колпакчи, представитель народной дружины «Север», занял третье место.
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Андрей
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Вы т***е, на 5 этаж тащиться, чтобы сдать вымытую бутылку из под колы? * - купюры внесла редакция.
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Константин
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Обдираловка , баринам на гучи не хватает
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Евгений_М
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Все таки здорово, что наши у нас есть атомный ледокольный флот! Ледокол просто уникальный, как, впрочем, и те, что уже вовсю работают в Арктике.
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