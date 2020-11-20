Североморские дружинники - в числе лучших

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области подвёл итоги областных конкурсов «Лучшая народная дружина Мурманской области» и «Лучший народный дружинник Мурманской области».

В этом году конкурс проходил в третий раз. Его цель - пропаганда добровольного участия граждан в охране общественного порядка, содействие сотрудникам ОВД.

По итогам заседания конкурсной комиссии в номинации «Лучшая народная дружина Мурманской области» у ДНД «Север» ЗАТО г. Североморск второе место. В номинации «Лучший народный дружинник Мурманской области» североморец Петр Колпакчи, представитель народной дружины «Север», занял третье место.