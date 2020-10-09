Североморские кадеты получили новую спортивную площадку и залы

В рамках летних ремонтных работ в Североморском кадетском корпусе не только приведены в порядок кабинеты и спальни, но и созданы благоприятные условия для занятий спортом.

К 1 сентября на территории корпуса построена спортивная площадка, в самом здании капитально отремонтированы раздевалки, спортивный, теннисный, борцовский и тренажерный залы. Работы обошлись в 7,1 миллиона рублей.

Качество выполненных работ на объекте вчера проверил заместитель министра строительства Мурманской области Юрий Солдатов. «Подрядчик выполнил работы качественно и в срок. Дети занимаются, и видно, что довольны», – отметил замминистра.

Как сообщает региональное Министерство строительства, масштабное обновление произведено во исполнение поручения губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В начале июля глава региона посетил корпус и поставил перед его руководством цель – сделать учебное заведение лучшим не только по педагогическому составу, но и по состоянию зданий. Планируется, что Североморский кадетский корпус станет одним из главных центров патриотического воспитания в Заполярье.