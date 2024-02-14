Североморские кружевоплетельщицы завоевали награды III Всероссийского фестиваля мастеров кружевоплетения «Зимняя сказка»
Североморские кружевоплетельщицы завоевали награды III Всероссийского фестиваля мастеров кружевоплетения «Зимняя сказка», который проходил на минувших выходных в Великом Устюге.
Участницы народного самодеятельного коллектива клуба кружевоплетения «Северное кружево» Североморского музейно-выставочного комплекса приняли участие в конкурсной программе фестиваля, творческих встречах, мастер-классах, семинарах.
Как сообщает администрация ЗАТО, жюри высоко оценило мастерство североморских рукодельниц. Руководитель клуба «Северное кружево» Елена Каленик удостоена диплома лауреата III степени выставки-конкурса «Кружево в костюме» в номинации «Профессионал», Вера Павлова - диплома лауреата III степени конкурса профессионального мастерства в номинации «Любитель».
Екатерина Бойцова отмечена сертификатом за участие в семинаре «Многогранное кружево России», где она выступила с докладом «Опыт развития клуба кружевоплетения в столице Северного флота».
Фото: https://citysever.ru/novostiq/15195-severomorskie-kruzhevopletelshicy-zavoevali-nagrady-iii-vserossiyskogo-festivalya-masterov-kruzhevopleteniya-zimnyaya-skazka/