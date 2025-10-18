Североморские школьники вошли в число призёров регионального этапа конкурса музеев

Североморские школьники - призёры регионального этапа Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций, посвящённого Году Защитника Отечества.

В конкурсе приняли участие 123 юных музейщика из 14 муниципалитетов области. Они рассказали об экспозициях, посвящённых специальной военной операции и 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, об отдельных экспонатах, цифровых музеях и виртуальных турах и т.п.

По итогам конкурса у ребят из североморской школы №12 Ульяны Малеванец, Дарины Агрютенковой, Алисы Пономарёвой, Ярослава Сайфатарова - третье место в номинации «Экспозиция музея образовательной организации, посвящённая специальной военной операции». Они представили музей истории эскадры надводных кораблей КСФ.

У лицеистов ЗАТО - второе место в номинации «Музей равных возможностей» (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). Арина Озорнина, Александра Орлова, Кира Абзалова, Варвара Книгина, Юлиана Солозобова, Ирина Позняк представили школьный историко-краеведческий музей.

Фото (группа лицея №1, школы № 12 ЗАТО г. Североморск): https://citysever.ru/novostiq/18791-severomorcy-v-chisle-prizerov-1/